Youth League 2023/2024, l’Inter batte la Real Sociedad 1-0: nerazzurri allo spareggio

L’Inter batte 1-0 la Real Sociedad nell’ultima giornata della fase a gironi di Youth League e si qualifica per lo spareggio grazie alla vittoria del Salisburgo sul Benfica. Poche le occasioni del match, la prima per i nerazzurri al 14′: dopo una deviazione in area di Spinaccè, Sarr ha la palla dell’1-0 ma con lo specchio della porta a disposizione calcia sul palo esterno da due passi. La squadra di Chivu controlla il possesso palla e riesce a chiudere gli spazi agli spagnoli, che però ad inizio ripresa, al 50′, si affacciano pericolosamente dalle parti di Raimondo. L’estremo difensore nerazzurro si oppone a Ramirez e chiude la porta. Una parata preziosa, perché quattordici minuti dopo l’Inter passa in vantaggio. Berenbruch penetra in area e subisce lo sgambetto di Gibelalde in area. Per l’arbitro Bandic è rigore e dagli undici metri va Sarr che stavolta non sbaglia. Le due squadre perdono solidità nel finale. La Real Sociedad è pericolosa con Olarra, mentre i nerazzurri sfiorano il raddoppio con Kamate. Alla fine Chivu si accontenta di una vittoria di misura che vale il passaggio del turno. L’Inter prenderà parte al sorteggio del 19 dicembre che abbinerà le vincitrici del percorso Campioni nazionali alle seconde classificate della fase a gironi.