Tottenham, Stellini: “Conte ancora fuori, possibile sia in panchina per ritorno con il Milan”

Cristian Stellini, vice di Antonio Conte al Tottenham, ha aggiornato tifosi e addetti ai lavori sul recupero del tecnico degli Spurs che non è in panchina in questi giorni. Conte infatti è alle prese con il recupero da un intervento alla cistifellea subito a inizio febbraio: dopo aver affrettato il rientro a lavoro per gli ottavi di Champions, evidentemente Conte ha dovuto fare dei passi indietro, rispettando le raccomandazioni iniziali dei dottori che avevano ordinato almeno due settimane di riposo.

“Non credo che Antonio ci sarà per la partita con il Chelsea – ha ammesso Stellini – Potrebbe tornare contro il Wolverhampton oppure per il ritorno di Champions con il Milan. Dipenderà da lui, dal dolore che sentirà e dalle sue condizioni.” Conte sta passando la convalescenza in Italia insieme alla famiglia, dopo aver subito un intervento che lo stesso allenatore ha definito con una “seria e improvvisa emergenza”.