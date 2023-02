Basket Coppa Italia Serie A1, coach Magro: “Vittoria storica. Consapevoli del nostro valore”

“Il valore di questa coppa non è solo nella vittoria di questa finale, che è meravigliosa. Abbiamo consegnato Brescia, ai nostri tifosi e al nostro presidente il primo trofeo della storia”. Con queste parole il coach di Brescia, Alessandro Magro, è intervenuto dopo la vittoria contro la Virtus Bologna nella finale della Coppa Italia Serie A1 di basket. “Siamo venuti qua in un momento molto difficile, dopo sei sconfitte in campionato – ha aggiunto -. Ci siamo qualificati da ottavi, abbiamo strappato il pass all’ultimo momento, ma siamo venuti qua con grande consapevolezza dei nostri mezzi e abbiamo fatto una tre giorni di alto livello, e questo ci ha permesso di battere squadre come Milano, Pesaro e nel finale Bologna”.

Su Belinelli: “E’ incredibile. Guardandolo capisci come mai ha giocato così tante partite in Nba, come mai è così protagonista. Ha passato un momento difficile in questa stagione, ma ora è ‘tirato a lucido’, come di dice. Siamo stati bravi a limitarlo all’inizio, meno bravi quando lui ha portato la sua squadra a tornare. Sul finale ha sbagliato un paio di canestri che ci hanno permesso di controllare i rimbalzi e tenere le mani sulla partita”.