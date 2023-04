Tottenham, sirene di mercato per Kane: lo vogliono Bayern Monaco e Manchester United

Il futuro di Harry Kane potrebbe essere lontano dal Tottenham. Come riportano i media britannici, l’attaccante è infatti cercato da diversi top club europei, pronti a tornare all’attacco dopo i tentativi a vuoto della scorsa estate. In particolare, il capitano degli Spurs è cercato in maniera insistente dal Bayern Monaco e dal Manchester United, entrambi a caccia di un centravanti. Se da un lato i bavaresi gli garantirebbero più competitività a livello europeo, dall’altro i Red Devils gli consentirebbero di rimanere in Premier League, desiderio più volte espresso dal 29enne. Un altro nome al centro di molte vicende di calciomercato è quello di Alexis Mac Allister, campione del mondo con l’Argentina e in forza al Brighton, nel mirino di Liverpool, Chelsea e lo stesso United.