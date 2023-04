Tennis, Nadal si cancella dall’Atp 500 di Barcellona: “Non sono ancora pronto”

Slitta ulteriormente il rientro di Rafa Nadal, che dopo la rinuncia a Montecarlo si è cancellato anche dall’Atp 500 di Barcellona 2023. Ad annunciarlo è stato proprio lo spagnolo con un post su Instagram: “Barcellona è un torneo speciale per me, perché è il mio club di adozione e perché giocare in casa è sempre una sensazione unica. Non sono ancora pronto e, quindi, continuo il mio processo di preparazione per il ritorno alle competizioni. In bocca al lupo al mio amico David Ferrer e a tutto il suo team per questa edizione del torneo, che sarà sicuramente un successo come sempre“.

