Tottenham, si tratta con Conte per una buonuscita: l’addio è imminente

Alla ripresa della Premier League, ferma in queste due settimane per dar spazio agli impegni delle Nazionali, quasi certamente non ci sarà Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, la dirigenza degli Spurs starebbe già trattando col tecnico salentino la risoluzione del contratto in scadenza a giugno (che potrebbe verificarsi previa una buonuscita pari a circa 5 milioni di euro). La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato lo sfogo di cui Conte è stato protagonista in conferenza stampa, avvenuto in seguito al 3-3 dei suoi con il Southampton. Il presidente Daniel Levy, allora, avrebbe deciso di anticipare il divorzio e di affidare la squadra a Ryan Mason, che aveva già guidato la prima squadra quando, nella stagione 2020-21, fu esonerato José Mourinho. Conti alla mano, la buonuscita dell’ex allenatore di Juve e Inter potrebbe ammontare attorno ai 5 milioni di euro, oltre a un indennizzo per il suo staff. Da Mauricio Pochettino a Roberto De Zerbi, passando per Brendan Rodgers, Michael Carrick, Ange Postecoglou, Luis Enrique, Thomas Frank e Oliver Glasner: questi ed altri gli innumerevoli nomi che la stampa inglese ha già accostato alla panchina del Tottenham.