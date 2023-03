F1: la bisnonna era di Siculiana, donato busto Ayrton Senna al comune

L’artista emiliano Alessandro Rasponi ha donato al comune di Siculiana, in provincia di Agrigento, un busto raffigurante il celebre pilota brasiliano di F1 Ayrton Senna, morto in un tragico incidente a Imola nel 1994. Il pilota, infatti, aveva origini proprio di Siculiana, visto che la bisnonna, Giovanna Magro, era nata proprio qui nell’ottocento, per poi trasferirsi in Sudamerica con la famiglia. Orgoglioso il sindaco Giuseppe Zambito: “Il Comune di Siculiana è orgoglioso di aver dato le origini a un campione che è ancora oggi testimonial di valori che sono molto avvertiti dalla nostra gente: l’amicizia, la passione per la vita, l’impegno nella professione e nello sport, la correttezza, la carità e la fede. Senna è un esempio anche per le nuove generazioni, non solo per chi lo ha visto correre, e per questo motivo stiamo lavorando a un progetto che ne celebrerà la grandezza e ne ricorderà le origini. Stiamo facendo un importante lavoro di ricerca e ricostruzione storica che coinvolgerà il mondo della F1”.