Stadio Milano, Sala: “Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il Milan”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il Forum dell’Abitare, ha fatto un punto sulla costruzione del nuovo stadio e dei prossimi incontri con il Milan per discutere dell’interesse del club rossonero per la realizzazione di uno stadio alla pista La Maura dell’ex Ippodromo di San Siro: “In questi giorni, se non è questa settimana è la prossima, ma credo che nei prossimi giorni ci sarà un incontro. Mi pare che Gerry Cardinale sarà a Milano in questi giorni. Ho bisogno di atti formali, se c’è un progetto devono presentare la loro idea. Per cui li solleciterò ma capisco anche la complessità di elaborare un progetto su un’idea che è nata da pochissimo tempo. Per ora non ci sono novità“.