Tottenham-Manchester United oggi in TV: canale, orario e diretta streaming Premier League 2022/2023

Oggi, giovedì 27 aprile alle ore 21:15, Tottenham e Manchester United si affronteranno per la 33esima giornata di Premier League 2022/2023. Le due squadre vivono momenti non brillantissimi, in particolare gli Spurs: dopo la rescissione con Antonio Conte e l’esonero di Cristian Stellini (dopo il 6-1 subito a Newcastle), il Tottenham punta a migliorare una classifica che lo vede settimo con 53 punti (16 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte). Al contrario, i Red Devils sono chiamati a difendere un posto nella prossima Champions League, dal momento che sono quarti a quota 59 (18 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte). Negli ultimi 20 confronti diretti, si contano 12 successi del Manchester United, 2 pareggi e 6 vittorie del Tottenham. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno e in straming su Sky Go e Now.