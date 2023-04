Fiorentina-Cremonese in tv in chiaro: data, orario, canale e diretta streaming semifinale ritorno Coppa Italia 2022/2023

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Fiorentina-Cremonese, sfida valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2022/2023. I viola hanno già un piede e mezzo in semifinale visto il successo dell’andata per 2-0, ma bisogna pur sempre completare l’opera. La squadra di Italiano è reduce da due sconfitte, entrambe per 3-2, contro Lech Poznan e Monza, ma partirà comunque favorita. Guai a sottovalutare la Cremonese, che anche in virtù della compromessa situazione in campionato si giocherà il tutto per tutto nella speranza di raggiungere una storica semifinale di Coppa Italia. Il fischio d’inizio della partita in questione è fissata per le ore 21:00 di giovedì 27 aprile, con la partita che come di consueto sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Canale 5. In alternativa, sarà possibile la visione in streaming sia su Mediaset Play che su Sportmediaset.it.