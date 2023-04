Inter in finale di Coppa Italia: data, orario e diretta tv

L’Inter batte la Juventus e approda in finale di Coppa Italia 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della finale. Gli uomini guidati da Simone Inzaghi, dunque, conquistano l’accesso all’atto conclusivo di questa edizione per il secondo anno consecutivo e andranno a difendere il titolo portato a casa un anno fa. I nerazzurri adesso attendono il nome della loro avversaria, che verrà fuori dalla seconda semifinale tra Fiorentina e Cremonese. Ad ogni modo, qualunque sarà la rivale, il club meneghino partirà con i favori del pronostico. La finale andrà in scena nella giornata di mercoledì 24 maggio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5; lo streaming, invece, sarà affidato a Mediaset Infinity.