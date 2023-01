Tottenham, Conte si difende: “Non capisco le critiche, qui parla solo l’allenatore. Difficile dare di più”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del suo Tottenham in casa del Manchester City. Periodo difficile per gli Spurs, con l’allenatore italiano che deve fare i conti anche con le prime critiche londinesi. Davanti ai giornalisti Conte non si tira indietro, anzi: “In Inghilterra parla solo l’allenatore, in Italia è diverso – spiega – Non viene mai nessuno dello staff medico a dare spiegazioni, o qualcuno della società a parlare della strategia del club. Penso che sarebbe meglio che non fosse solo l’allenatore a spiegare alcune cose, accetto le critiche ma non le capisco perchè in questo momento è difficile per me fare di più. Comunque devo stare zitto e lavorare quando le cose non vanno bene. Non voglio chiedere nulla, anche se per me è difficile dare di più di quello che sto già dando.”

In questo momento il Tottenham sarebbe fuori dalla zona Champions, ma Conte non demorde: “Le ultime prestazioni non sono state negative, con il City dovremo soffrire con il 25% di possesso palla ma se saremo bravi e fortunati potremo fare punti.”