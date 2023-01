Juventus, Rabiot in trattativa per il rinnovo: dialogo aperto con la madre-agente

Adrien Rabiot è in scadenza di contratto con la Juventus e in questi giorni la dirigenza bianconera sta pensando al da farsi con il centrocampista francese. Per questo motivo alla Continassa è arrivata la madre e agente del calciatore, con la signora Veronique che ha avuto un colloquio informale con il responsabile dell’area tecnica Federico Cherubini. In questo momento la posizione del club è di dialogo, ma la differenza tra le parti resta evidente: la Juventus potrebbe anche spingersi a offrire un ingaggio sulla linea di quello di Pogba (8 milioni a stagione), ma la madre di Rabiot chiede una doppia cifra e ricche commissioni alla firma.

Allo stesso tempo il calciatore, diventato pedina importante nello scacchiere di Allegri e molto ben voluto anche nello spogliatoio, non intende considerare una partenza a gennaio. Ciò significa che il rinnovo è l’unica alternativa alla partenza a parametro zero. Non resta che vedere i prossimi sviluppi, con Rabiot che attende anche qualche segnale dalla Premier League e la Juventus che invece deve fare i conti anche con una politica di contenimento delle spese.