Napoli-Cremonese, programma e telecronisti Mediaset ottavi Coppa Italia 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Napoli-Cremonese, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Al Maradona gli azzurri, reduci dalla roboante vittoria in campionato contro la Juventus, ospitano i lombardi alla prima di Ballardini sulla panchina, in palio ci sono i quarti di finale della Coppa Nazionale contro la Roma. Chi vincerà? Si parte alle ore 21 di martedì 17 gennaio.

Napoli-Cremonese sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli.