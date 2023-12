Siviglia, arrestato ‘Ivo il bulgaro’: leader mafioso accusato di aver estorto denaro ad almeno un dirigente del club

Una settimana certamente non tra le più facili per il Siviglia. Dopo il caos dell’assemblea generale, ora arriva un altro scandalo. Il programma ‘TardeAR’ ha infatti scoperto l’operazione di polizia che si è conclusa con l’arresto del leader della mafia bulgara in Spagna per tentata estorsione ai danni di dirigenti del club spagnolo.

Beyhan Mmezi Rafi, meglio conosciuto come ‘Ivo il bulgaro’, è stato arrestato in una zona residenziale di Madrid al termine di un’operazione di polizia avvenuta lunedì mattina presto. Il leader dei ‘Los Rompecostillas’ è accusato di aver estorto denaro ad almeno un dirigente del Siviglia dopo aver reclamato un presunto debito di mezzo milione di euro dovuto ad una tournée in Messico che la squadra andalusa avrebbe fatto e alla quale alla fine non ha partecipato. “Ivo” ha affermato di parlare a nome di un cartello della droga in questo paese del Nord America.

La società organizzatrice dell’evento ha anticipato 500.000 euro e ha fissato la somma come cauzione nel caso in cui non avesse avuto luogo. Altre quattro persone sono state arrestate insieme a Beyhan. Sembra che il leader, uno dei grandi gestori della vita notturna madrilena e uno dei criminali più pericolosi della Spagna, avesse ordinato una serie di chiamate minacciose nei confronti di diversi dipendenti del club di Siviglia.