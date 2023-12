Tennis, Djokovic e Swiatek guidano la classifica dei guadagni del 2023. In 111 sopra il milione di dollari

Per il secondo anno consecutivo sono Novak Djokovic e Iga Swiatek, attualmente n°1 Atp e Wta, a guidare le classifiche dei prize money stagionali dei circuiti tennistici. Con tre titoli Slam e il settimo trionfo nelle Nitto ATP Finals il serbo ha totalizzato 15.952.044 di dollari di soli montepremi nel corso del 2023, portando il totale a 180.643.353 di dollari. Carlos Alcaraz, campione a Wimbledon e numero 2 del mondo a fine stagione, è secondo anche in questa speciale classifica con 10.753.431 di dollari. La graduatoria di fatto rispecchia il ranking, con Daniil Medvedev terzo e Jannik Sinner quarto. Sono complessivamente 111 i tennisti, 60 uomini e 42 donne, che hanno superato la soglia del milione di dollari di soli montepremi incassati in stagione.