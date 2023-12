Assemblea azionisti del Siviglia nel caos: l’ex presidente insulta il figlio e boccia il nuovo stadio

Tensioni in casa Siviglia. Nella giornata di ieri si è tenuta una difficile assemblea degli azionisti che ha visto protagonisti l’attuale vicepresidente José María del Nido Carrasco e suo padre, il maggiore azionista ed ex presidente, José María del Nido Benavente. Quest’ultimo in particolare è sbottato, dopo una frase del figlio sul tema stipendio, rivolgendosi con toni durissimi nei suoi confronti: “Dillo, sei una m****”, riporta AS. Anche il progetto del nuovo stadio, presentato dall’attuale consiglio di amministrazione, è stato oggetto di scontro. In particolare, Del Nido Benavente, soffermandosi sulla copertura, lo ha definito “brutto, sembra un lavandino, è inutile. Vogliamo uno stadio con il tetto come quello dell’Atlético di Madrid o quello del Barcelona”, le parole riportate da Marca. Come se non bastasse, all’esterno della sede della riunione si sono radunati circa cento tifosi che hanno chiesto le dimissioni dell’attuale consiglio di amministrazione. “Club alla deriva, fuori dal Siviglia“, si legge in uno striscione.

