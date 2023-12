Real Madrid, Ancelotti: “Bellingham una sorpresa, come quando vidi per la prima volta Kakà”

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga contro il Granada al Santiago Bernabéu. Il tecnico italiano deve fare i conti con le assenza, soprattutto in porta: “Kepa è disponibile, oggi si è allenato. Domani giocherà Lunin, poi avrà una settimana per prepararsi al match col Betis“. Ancelotti poi ha parlato di Jude Bellingham e del suo incredibile avvio di stagione: “Non gli abbiamo mai chiesto di segnare, lo fa perché ha una capacità fantastica di entrare in area al momento giusto. Il rispetto nei suoi confronti è dovuto al lavoro che fa, non ai gol. Non so a chi somiglia, non ho mai visto giocare Di Stefano. Nell’ultima conferenza stampa avevo fatto un paragone con Zidane ma in realtà sono sorpreso come quando vidi Kakà per la prima volta. Non dico che gli somiglia, ma ha qualcosa di Kakà“.