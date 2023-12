Fiorentina, Barone: “Il futuro del Franchi è nelle mani del Comune. Vogliamo arrivare in Champions”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, toccando fra i vari temi anche quello relativo al restyling del Franchi: “Sin dal giorno in cui abbiamo comprato la Fiorentina abbiamo provare a fare lo stadio. Commisso voleva addirittura farlo con i propri soldi, ma non gli è stato permesso. Ci siamo pertanto concentrati sul Viola Park, realizzando una struttura incredibile nonché rara in Italia su cui basare il futuro del club – ha spiegato – Ora il futuro del Franchi è soprattutto nelle mani del Comune. Per quanto ci riguarda, siamo disposti a sederci al tavolo per trovare una soluzione rapida e certa. Ciò che ci preme però è sapere al più presto dove giocherà la squadra il prossimo anno. Abbiamo già chiesto ad altre città e stadi ma non è semplice. Al momento non abbiamo certezze e noi invece ne abbiamo bisogno“.

“Siamo soddisfatti della squadra. Alcune partite le abbiamo sbagliate, ma ad eccezione della sconfitta contro l’Inter, abbiamo sempre giocato bene o dominato. Il mercato di gennaio è strano, tuttavia proveremo sempre a guardare come migliorare la parte tecnica e ascoltare le richieste del mister – ha proseguito Barone, per poi parlare proprio di Vincenzo Italiano – Abbiamo uno splendido rapporto, lui è felice di essere qui e noi siamo soddisfatti di lui. Sta facendo crescere molti giovani e questo è fondamentale per il club. Obiettivo? Stiamo lavorando per arrivare in Champions, ma non voglio dire quando perché ci sono tante partite in stagione“.