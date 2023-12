Germania: l’ex Dortmund Nico Schulz accusato di lesioni gravi contro l’ex fidanzata

La procura di Dortmund ha sporto denuncia contro l’ex calciatore della nazionale tedesca, Nico Schulz. Come riporta Bild, all’ex giocatore del Borussia Dortmund vengono contestati tre capi d’accusa per lesioni personali gravi nei confronti dell’ex fidanzata. I crimini sarebbero avvenuti a gennaio, marzo e agosto 2020 a Berlino e Dortmund, e la ragazza aveva già sporto denuncia penale per violenza domestica contro il calciatore. Al momento dei crimini contestati, il calciatore classe ’93 era ancora sotto contratto con il Borussia Dortmund, dove era arrivato dall’Hoffenheim nel 2019 per circa 25 milioni di euro. Tuttavia, non è riuscito a soddisfare le aspettative e ha collezionato solo 61 presenze in quattro anni. Nel luglio di quest’anno il Borussia ha annunciato la risoluzione del contratto un anno prima della scadenza e da quel momento Schulz è svincolato.