Psg, Messi va via. Galtier: “Sabato la sua ultima partita in casa, è stato un elemento chiave”

“Mi porto via il privilegio di aver lavorato con il più grande calciatore di tutti i tempi, Leo Messi. Domani sarà la sua ultima partita al Parco dei Principi. Spero possa ricevere la migliore accoglienza possibile. Tanto è stato detto e analizzato su di lui, ma è sempre stato un elemento chiave, è sempre stato disponibile, sempre presente agli allenamenti. A prescindere dalle critiche – che non credo siano giustificate -, ha 35 anni e con una Coppa del Mondo in mezzo alla stagione ha 21 gol e 22 assist. Leo è stato al servizio della squadra, sia in termini di assist che di gol”. Lo ha detto il tecnico del Paris Saint Germain Christophe Galtier in conferenza stampa in vista di Psg-Clermont Foot, ufficializzando l’addio imminente di Leo Messi, conteso dall’Al Hilal e dal Barcellona.