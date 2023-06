Inter, Bastoni: “City fortissimo, ma siamo carichi. Inzaghi trasmette tranquillità prima delle finali”

“Non abbiamo festeggiato molto dopo la Coppa Italia. La testa va alla finale di Champions League: scudetto-Europeo, Coppa Italia-Supercoppa, Coppa Italia-Supercoppa. Abbiamo gli stessi trofei io e Barella”. Così Alessandro Bastoni parla ai microfoni di Dazn nel bel mezzo di questo finale di stagione molto intenso per la sua Inter, che il 10 giugno sfiderà il Manchester City: “Il mister Inzaghi ci dona tranquillità e serenità necessarie prima delle finali. Stiamo bene, era fondamentale vincere l’Euroderby. Ci ha ricaricato le batterie al 100%, vincere dà forza, energia, carica. Il City è fortissimo, sono un grande estimatore di Guardiola anche per come gioca. Hanno davvero pochi punti deboli, fanno paura davanti. Dobbiamo essere molto bravi”. “Siamo un gruppo solido – chiude Bastoni -, anche nelle difficoltà abbiamo parlato e cercato di capire quali fossero i problemi. La grandezza di una persona sta nell’osservarli, capirli e superarli”.