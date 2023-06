Napoli, ‘Lady Maradona’ Claudia Villafane alla festa Scudetto di domenica

Continuano i preparativi per i festeggiamenti del terzo scudetto partenopeo in occasione di Napoli-Sampdoria, match della trentottesima e ultima giornata di Serie A (domenica, ore 18:30). Sarà presente anche Claudia Villafane, la ex moglie di Diego Maradona e madre delle due figlie del campione. La sera prima, ‘lady Maradona’ sarà anche sul palco dell’ultimo dei concerti tenuti in questi giorni da Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito.