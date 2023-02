Psg, infortuni per Mbappè e Sergio Ramos: sostituiti nel primo tempo

Serata da incubo per Kylian Mbappe in Montpellier-PSG: l’attaccante francese, dopo aver sbagliato due rigori consecutivi e aver fallito la ribattuta a porta vuota, è stato anche costretto ad uscire dal campo dopo soli 20 minuti, a causa di un infortunio alla coscia. Come se non bastasse, al 32′ è toccato un problema a Sergio Ramos: l’ex capitano del Real Madrid ha subito un colpo alla testa e ha abbadonato la gara a causa di vertigini. Sarà importante valutare le condizioni di questi due giocatori soprattutto in vista della Champions League: tra sole due settimane, infatti, il PSG sarà atteso dal difficilissimo ottavo contro la corazzata del Bayern Monaco.