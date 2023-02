Montpellier-PSG, il clamoroso errore di Mbappe a porta vuota (VIDEO)

di Mario Boccardi 20

Clamoroso in Montpellier-PSG, con Kylian Mbappe protagonista in negativo: l’attaccante transalpino, dopo aver fallito un calcio di rigore, ha sbagliato in modo del tutto inspiegabile un tap-in a porta vuota. Il pallone era semplicemente da spingere in porta, ma l’attaccante con il 7 ha spedito la sfera sopra la traversa.