Primeira Liga, il Porto passa 2-0 sul Maritimo: buoni segnali in vista dell’Inter

Il Porto stende 2-0 a domicilio il Maritimo nel match valevole per la diciottesima giornata della Primeira Liga 2022/2023 grazie alle reti realizzate nella ripresa da Wendell e Galeno. Un successo che consente agli uomini guidati da Sergio Conceicao, oggi nel primo tempo, di restare al secondo posto in classifica ad otto punti di distanza dal Benfica capolista, ma con una partita ancora da disputare. Nella serata del 22 febbraio i lusitani affronteranno l’Inter al Giuseppe Meazza nella gara valevole per l’andata degli ottavi di Champions League.