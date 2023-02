Mondiale per club 2023: vittoria facile dell’Al Ahly contro l’Auckland, sabato la sfida al Seattle

Vittoria senza troppi problemi per l’Al Ahly nel primo turno del Mondiale per club 2023 contro l’Auckland City. Gli egiziani hanno infatti sconfitto per 3-0 i neozelandesi. La prima rete arriva alla fine prima frazione con Shahat, al 45’+2′. Raddoppio nella seconda, con Sherif al 56′. Chiude tutto al minuto 86′ Tau. Nel finale arriva anche l’espulsione del neozelandese Adam Mitchell. Gli uomini di Koller, sfideranno quindi sabato gli statunitensi del Seattle Sounders.