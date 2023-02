Prese a calci il portiere dell’Arsenal, tifoso Tottenham dovrà pagare 100 sterline a Ramsdale

Il tribunale di Londra ha condannato un tifoso del Tottenham al daspo di quattro anni dagli stadi inglesi, 150 ore di servizio civile e il pagamento di 100 sterline al portiere dell’Arsenal, Aaron Ramsdale, con l’accusa di averlo preso a calci. Joseph Watts, questo il nome del tifoso degli Spurs di 35 anni, aveva sei pinte di birra in corpo, ma ciò non è stato considerato come un’attenuante dai giudici, che hanno deciso di condannarlo in seguito all’ammissione delle sue responsabilità. Il fatto è accaduto lo scorso 15 gennaio in occasione del derby e il tifoso riuscì a scavalcare la recinzione andando a colpire con un calcio alle terga l’estremo difensore, protagonista con tante parate della vittoria per 2-0 dei Gunners.