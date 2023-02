Real Madrid, Ancelotti: “Vogliamo ridurre il gap con il Barcellona. Benzema non ci sarà”

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, in vista della partita di Liga contro l’Osasuna, ha parlato in conferenza stampa analizzando la prima parta di stagione disputata dalla sua squadra: “Prepariamo tutte le partite come se fossero le ultime, il nostro obiettivo è ricucire il gap con il Barcellona che si trova in testa alla classifica. Benzema ha un affaticamento e domani non ci sarà perché non vogliamo rischiarlo. Rodrygo partirà titolare, ma non c’è competizione tra lui e Vinicius: possono giocare anche insieme. Ad ogni modo non ho intenzione di fare turnover in ottica Liverpool, martedì potrebbero giocare anche gli stessi”.