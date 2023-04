Premier League, Manchester United-Everton 2-0: tre punti Champions per i Red Devils

Vittoria importante in chiave Champions per il Manchester United, che nella trentesima giornata della Premier League 2022/2023 ha sconfitto per 2-0 l’Everton a Old Trafford. Un successo che permette ai Red Devils di Ten Hag di staccare almeno per qualche ora il Newcastle al terzo posto, con i diretti rivali impegnati tra poco sul campo del Brentford. L’Everton invece resta invischiato sempre più nelle zone basse di una classifica davvero cortissima per quanto riguarda la lotta salvezza.

GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

La cronaca – Ritmi elevati fin dai primi minuti, con le occasioni da gol che si sprecano specie per lo United con Rashford. L’Everton prova a rispondere, ma i padroni di casa al 12′ colpiscono il palo con Antony: sulla ribattuta Wan-Bissaka si divora il gol del vantaggio. Gli ospiti però hanno bisogno disperato di punti e al 19′ si divorano a loro volta il gol con Simms, che a tu per tu con De Gea calcia fuori. Con il passare dei minuti però lo United sale di colpi e lascia sempre meno spazio all’Everton, salvato in più occasioni dal portiere Pickford. Al 36′ ecco il vantaggio meritato dello United, con McTominay che sfrutta al meglio l’assist di Sancho e scarica in porta il pallone dell’1-0. Pickford salva ancora il risultato, tenendo a galla l’Everton nel finale di primo tempo.

Il secondo tempo inizia con ritmi più blandi e le occasioni latitano da ambo le parti. A metà ripresa però lo United torna ad alzare i giri del motore per chiudere la partita. Così prima Fernandes e Wan-Bissaka ci provano trovando ancora un reattivo Pickford, ma il 2-0 arriva al 71′ con Martial: erroraccio di Coleman in disimpegno, strada libera per Rashford che da due passi serve il compagno per il raddoppio che chiude i conti.