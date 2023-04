Qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2023, Nardi vince sulle montagne russe: è al turno decisivo

Luca Nardi batte in tre set Constant Lestienne, numero 63 al mondo, e vola al turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2023: 6-3 6-7(6) 6-2 il punteggio finale dell’incontro dopo una battaglia durata due ore e mezzo. Al turno decisivo, domani, l’azzurro se la vedrà con il tedesco Oscar Otte che ha battuto lo spagnolo Pedro Martinez con lo score di 6-2 6-4.

LA PARTITA – Partenza in salita per Nardi, che perde il primo turno di battuta e si ritrova subito sotto di due game (0-2). L’azzurro è costretto ad annullare altre due palle break a Lestienne nel terzo gioco (1-2), ma dal quinto game reagisce alla grande conquistando cinque giochi consecutivi e due break nel sesto e nell’ottavo game, chiudendo i conti sul 6-3. Equilibrio nella prima parte del secondo set, dal quinto gioco l’azzurro conquista quattro game consecutivi e due break volando sul 5-2 ma sul finale crolla improvvisamente subendo due controbreak nell’ottavo e decimo gioco, con Lestienne che riporta il match in parità sul 5-5 e riesce ad avere la meglio al tie-break sull’8-6, annullando anche un match point. Nel terzo set però Nardi reagisce alla grande, si invola sul 4-1, nel settimo game annulla ben quattro palle break e poco dopo chiude i giochi sul 6-2 finale.