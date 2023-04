Torino-Roma, Sky: “Pellegrini out per febbre”

Un’assenza pesante in casa Roma per il match esterno contro il Torino. Come riporta Sky, Lorenzo Pellegrini non sarà della partita a causa di un attacco febbrile. Un uomo in meno per Josè Mourinho, che deve fare anche a meno di Rick Karsdorp, indisponibile per un infortunio al ginocchio. L’allenatore portoghese spera di recuperare Pellegrini in vista della partita di andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord a Rotterdam.