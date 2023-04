Highlights e gol Manchester United-Everton 2-0, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 22

Il video con gli highlights di Manchester United-Everton 2-0, match della trentesima giornata della Premier League 2022/2023. A Old Trafford arriva la vittoria dei Red Devils, che passano grazie alle reti di McTominay al 36′ del primo tempo e di Martial al 71′ della ripresa. Un successo importante nella corsa Champions per lo United, che stacca al terzo posto il Newcastle: quest’ultimo dovrà rispondere tra poco in casa del Brentford.

GLI HIGHLIGHTS