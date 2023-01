Premier League: il 2023 di Conte inizia malissimo, Tottenham sconfitto in casa dall’Aston Villa

Il Tottenham non prende la retta vita, l’Aston Villa si impone: 0-2 nella 18esima giornata della Premier League 2022/23. Quinto posto e 30 punti per la formazione di mister Conte, sale a quota 21 invece, la squadra di Emery.

Reti inviolate nella prima frazione di gioco, nonostante la doppia occasione ottenuta dai padroni di casa. Al 13esimo è Doherty a smarcare tutti in mezzo all’area e con un gran controllo tirare verso la porta, tentativo parato da Olsen che mantiene il match sullo 0-0. Poi, la volta di Kane: il capitano degli Spurs si getta su un traversone dalla fascia, tentando un colpo di testa ben indirizzato verso la porta, ma neutralizzato da uno dei difensori avversari. Ripresa targata bourdeauxceleste: sono gli ospiti a sbloccare il risultato al minuto 50. Watkins regala un assist perfetto a Buendia che, a due passi dalla porta, insacca il pallone sotto al sette. Raddoppio e speranze infrante per gli uomini di Conte, al 73esimo Douglas Luiz chiude i giochi con un tiro in mezzo ai pali. Termina 0-2 la sfida del Tottenham Hotspur Stadium.