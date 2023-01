Highlights e gol Tottenham-Aston Villa 0-2: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 38

Il Tottenham non trova ancora la vittoria, è l’Aston Villa a vincere 2-0 nella 18esima giornata della Premier League 2022/23. A segno per gli ospiti Buendia al 50esimo e Douglas Luiz al 73esimo, che regalano il 12esimo posto in classica alla formazione di Emery. Di seguito gli highlights del match.