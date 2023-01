Tottenham-Aston Villa 0-2: il gol di Douglas Luiz è da manuale del calcio (VIDEO)

di Christian Poliseno 28

Un Capodanno indigesto per Antonio Conte ed il suo Tottenham che, in casa, a pochi secondi dal termine, è sotto 0-2 contro l’Aston Villa. Il gol del raddoppio ospite è arrivato al minuto 73′ con Douglas Luiz, inseritosi perfettamente dall’assist di McGinn, in un’azione corale fantastica dei ragazzi di Unai Emery. Ecco il video del gol.