Premier League 2023/24: l’Arsenal vince il derby in casa del Tottenham, crolla il Brighton

Vittoria di capitale importanza dell’Arsenal nel derby del Nord di Londra contro il Tottenham nella 35esima giornata di Premier League. Al Tottenham Hotspur Stadium finisce infatti 3-2 per i Gunners, che dominano nella prima frazione e poi subiscono nella ripresa, riuscendo però a mantenere i tre punti. Il risultato si sblocca dopo un quarto d’ora con l’autogol di Hojbjerg, che per anticipare Tomiyasu di testa da corner manda inavvertitamente nella sua porta. Al 27′ arriva il raddoppio di Saka, che lanciato a rete sulla destra rientra sul mancino e batte Vicario nell’angolino. Passano altri undici minuti e gli uomini di Arteta calano il tris, ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo: questa volta è Havertz che stacca sul primo palo e infila il 3-0. Nella ripresa la gara cambia, con gli Spurs che accorciano le distanze al 64′ con Romero e poi si avvicinano pericolosamente nel finale con il calcio di rigore di Son al minuto 87. Il forcing degli uomini di Postecoglou non porta però gli effetti sperati e la gara si chiude con il successo 3-2 dell’Arsenal, che si può così godere la vetta almeno per un’altra settimana.

Nell’altra gara delle 15.00 crolla il Brighton, che perde 3-0 in casa del Bournemouth. Le Cherries sbloccano il risultato al 13′ con Senesi, e raddoppiano a inizio ripresa con la rete di Enes Unal. Nel finale arriva il tris dell’ex Roma Justin Kluivert. Gara sottotono per gli uomini di De Zerbi, che dicono così definitivamente addio anche alle ultime speranze di ottenere un posto in Europa. I rossoneri agganciano invece il Chelsea con 48 punti, facendo capolino nella parte sinistra di classifica.