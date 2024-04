Pagelle Bologna-Udinese 1-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Bologna-Udinese 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Al Dall’Ara passano in vantaggio per primi gli ospiti grazie a un gol di Payero, poi nel secondo tempo i felsinei rimangono persino sotto di un uomo per l’espulsione di Beukema, salvo però riagguantare la parità grazie a una punizione laterale di Saelemaekers che si infila all’angolino. Di seguito ecco le pagelle della partita.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski 6; Posch 5.5 (23′ st Corazza 6), Lucumi 5.5, Beukema 5, Kristiansen 6; Freuler 5; Ndoye 5.5 (43′ st Lykogiannis sv), Aebischer 6, El Azzouzi 5.5 (1′ st Orsolini 6), Saelemaekers 7.5; Zirkzee 6.5 (43′ st Fabbian sv). In panchina: Ravaglia, Bagnolini, Ilic, Moro, Karlsson, Castro, De Silvestri, Calafiori, Urbanski. Allenatore: Thiago Motta 6.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye 5; Perez 6, Bijol 6.5, Kristensen 6; Ehizibue 6 (15′ st Ferreira 6), Walace 6, Payero 7 (43′ st Brenner sv), Kamara 6 (42′ st Zemura sv); Samardzic 6.5, Pereyra 6 (23′ st Zarraga 6); Lucca 6.5 (24′ st Davis 6). In panchina: Mosca, Padelli, Festy, Success, Tikvic, Kabasele. Allenatore: Cannavaro 6.5.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 5.5.

RETI: 47′ pt Payero; 33′ st Saelemaekers.

NOTE: pomeriggio sereno; terreno di gioco in ottime condizioni. Espulso: Beukema, al 19′ st, per doppia ammonizione. Ammoniti: Ehizibue, Okoye, Lucca, Perez, Payero, Davis, Ferreira. Angoli: 10-3 per il Bologna. Recupero: 3′; 6′