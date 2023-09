Premier League 2023/2024, il Manchester City regola il Nottingham con Foden e Haaland. Primo punto del Luton

Nessuna sorpresa all’Etihad Stadium nella sesta giornata della Premier League 2023/2024. Il Manchester City ha infatti battuto 2-0 il Nottingham Forest e prosegue così la sua marcia a punteggio pieno in testa alla classifica. Gli uomini di Guardiola hanno archiviato la questione già nel primo quarto d’ora, con i gol di Phil Foden al 7′ e di Erling Haaland al 14′ per poi gestire il match senza particolari patemi. Unico neo l’espulsione diretta di Rodri a inizio secondo tempo: il centrocampista spagnolo si è reso protagonista di uno scatto d’ira che l’ha portato a mettere le mani intorno al collo dell’avversario Gibbs-White. Adesso resta da capire quante giornate di squalifica saranno inflitte a colui che ha segnato il gol decisivo nell’ultima finale di Champions League.

MANCHESTER CITY-NOTTINGHAM 2-0: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

Negli altri match del sabato pomeriggio spicca il primo storico punto in Premier League del Luton. Il piccolo club della cittadina alle porte di Londra ha infatti strappato l’1-1 al Wolverhampton, sbloccando finalmente la sua classifica davanti al pubblico amico di Kenilworth Road. Il Wolverhampton, nonostante l’espulsione di Bellegarde nel finale di primo tempo, si era portato in vantaggio al minuto 50 con il gol di Neto ma pochi minuti dopo è stato raggiunto dal rigore trasformato al 65′ da Morris, che passa così alla storia come l’autore del gol che regala i primi punti in Premier al Luton. Pareggio a reti bianche invece tra Crystal Palace e Fulham, con entrambe le squadre che restano appaiate a otto punti in ottava posizione provvisoria.