Manchester City-Nottingham Forest, follia di Rodri: mani attorno al collo di Gibbs-White, espulso

Incredibile follia da parte di Rodri, metronomo del Manchester City e protagonista del gol vittoria nell’ultima finale di Champions League contro l’Inter. Il centrocampista spagnolo, dopo un duello rusticano sulla bandierina, ha perso completamente la testa e ha messo le mani attorno al collo di Gibbs-White, quasi come volesse strangolarlo. Il calciatore è finito a terra ed è stato ulteriormente colpito dal mediano dei padroni di casa, subito espulso dall’arbitro Taylor. Salterà almeno una partita, dunque quella con l’Arsenal.

Rodri was given a red card for this altercation with Gibbs-White. pic.twitter.com/fri41oDzak

— ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2023