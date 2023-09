Lotta, Mondiali Belgrado 2023: Sanfilippo e Minguzzi subito eliminati all’esordio

Brutte notizie per l’Italia dall’ottava e penultima giornata di gare ai Mondiali 2023 di lotta in corso alla Stark Arena di Belgrado. Gli ultimi due azzurri impegnati sono infatti stati eliminati subito all’esordio e ora sono costretti a sperare in un ripescaggio per il bronzo, qualora i rispettivi avversari raggiungessero le finali per l’oro. Sconfitta netta per Ignazio Sanfilippo, che nel preliminare dei 67 kg è stato battuto per superiorità tecnica dall’armeno Slavik Galstyan con un eloquente 8-0. Stessa sorte anche per Mirco Minguzzi, che lotta fino ai punti ma alla fine cede 5-2 contro il kazako Nursultan Tursynov, numero 5 del seeding. Davvero poche soddisfazioni per l’Italia a Belgrado, servirà una reazione in vista dei prossimi eventi con valenza di qualificazione olimpica.