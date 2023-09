Milan-Verona 1-0, Baroni: “Partita condizionata da nostri errori, non possiamo permettercelo”

L’allenatore dell’Hellas Verona, Marco Baroni, in seguito alla sconfitta per 1-0 subita contro il Milan nel match della quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha parlato ai microfoni di Dazn: “La partita è stata condizionata da un nostro doppio errore e in queste gare qui non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo imparare a gestire meglio i palloni, ma la squadra è stata aggressiva. Il Milan non ha fatto un’ottima partita per merito nostro. Le prime occasioni le abbiamo avute noi e loro sono ripartiti sui nostri errori. Ho dei giocatori rientrati da poco che hanno bisogno di minutaggio, volevo togliere dei punti di riferimento agli avversari. La squadra ha fatto bene ed ha sviluppato bene la manovra, ma dobbiamo essere più cinici. A San Siro non si hanno tante occasioni e bisogna sfruttare quelle che arrivano. Abbiamo modificato qualcosa rispetto all’inizio perché stiamo lavorando su diversi giocatori. Faraoni? L’ho sostituito perché era ammonito, poi è reduce da un lungo stop”.