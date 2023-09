Premier League 2023/2024: goleade di Manchester City e Tottenham, il Chelsea crolla in casa

Pomeriggio di goleade in Premier League 2023/2024 nelle partite delle ore 16. Si scende in campo per la quarta giornata e a Etihad il Manchester City non fa fatica a battere il Fulham con un 5-1 senza storia frutto dei gol di Alvarez, Ake e la tripletta del solito Haaland. Di Ream il gol che aveva pareggiato i conti da parte dei londinesi, poi spazzati via dallo strapotere della squadra guidata da Pep Guardiola, al momento non in panchina per i problemi alla schiena. Con questo successo il City vola al comando a punteggio pieno e in solitaria.

Se i campioni d’Inghilterra e d’Europa in carica calano la manita, il Tottenham non vuole essere da meno e passa in trasferta sul campo del Burnley per 2-5, portandosi al secondo posto in classifica. Foster la sblocca per i padroni di casa dopo appena quattro minuti, poi però si scatena l’uragano Son: tripletta ad aprire e chiudere i giochi, nel mezzo il secondo gol lo firma l’ex Serie A Romero nel recupero del primo tempo, nella ripresa Maddison aveva siglato il momentaneo tris degli Spurs, che rimediano così parzialmente alla disastrosa eliminazione dalla Carabao Cup in settimana.

Hanno giocato anche loro in coppa di lega, ma in campionato rimediano una pessima figura: stiamo parlando del Chelsea, che perde in casa contro il Nottingham Forest e continua ad arrancare in questo avvio con la gestione Pochettino. A inizio secondo tempo è di Elanga il gol vittoria, secondo ko su quattro partite e quattro punti in altrettante gare per i Blues che devono assolutamente scuotersi. Nell’altra partita del pomeriggio, infine, pareggio insperato del Brentford in casa contro il Bournemouth, 2-2 agguantato in pieno recupero.