Salernitana De Sanctis: “Mercato complicato ma soddisfacente”

Morgan De Sanctis parla del mercato della Salernitana: “E’ stata una sessione di mercato estivo complicata ma allo stesso tempo soddisfacente. Durante questo periodo abbiamo cercato di capire cosa potesse succedere, visto che abbiamo un patrimonio tecnico ed economico di enorme importanza. Ci siamo preoccupati di resistere alle numerose richieste di informazione ed approccio concreto per i nostri giocatori migliori. Non sono mai arrivate offerte soddisfacenti che giustificassero il sacrificio dei nostri giocatori più forti. Abbiamo deciso di andare su profili giovani che potessero continuare a dare un senso al progetto della Salernitana che è di restare in Serie A in maniera sostenibile, senza dipendere ogni anno dalla enorme profusione di fondi da parte della proprietà, e il valore della rosa può consentire di raggiungere la salvezza il più presto possibile, attraverso un gioco gradevole“.

Continua poi dicendo: “Gli ultimi giorni sono stati complicati, non per nostra volontà. Avevamo già chiuso il mercato aspettando di finalizzare l’arrivo di Tchaouna. C’è stato un tentativo da parte di altri di fare un’operazione in extremis. Niente contro il Wolverhampton e i suoi tifosi, ma la Salernitana e la sua dirigenza non dimenticano. La scelta assolutamente condivisa tra me, l’allenatore e la proprietà è sulle caratteristiche dei giocatori. Evidentemente Sousa non può conoscere tutti i giocatori, ancor più se parliamo di giovani provenienti da campionati meno importanti. Costil, Cabral e Legowski li conosceva. Gli altri quattro si faranno conoscere. Non c’è nessuna dicotomia tra il mio pensiero e quello del mister. Kastanos non lo conosceva, ma sappiamo come ci ha lavorato e cosa ha fatto. Non c’è nessuna divisione ma comunione d’intenti, il mister è la persona più adatta a sviluppare il talento di questi giocatori. Siamo la Salernitana e non dobbiamo snaturarci”.

Chiude parlando dei procuratori: “Non c’è stato nessun problema con i procuratori, fanno a gara a lavorare con la Salernitana – afferma – Abbiamo continue sollecitazioni e ci vengono offerti tantissimi giocatori da tutte le agenzie. Possono succedere confronti, anche duri, ma ciò non toglie che se rimangono in ambito privato si possono fare degli ottimi accordi. Il messaggio è sempre lo stesso, questa società sta cercando di diventare il più velocemente possibile importante“.