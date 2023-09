Highlights e gol Manchester City-Fulham 5-1: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 83

Il video dei gol e degli highlights di Manchester City-Fulham, match della quarta giornata di Premier League 2023/2024. Pokerissimo della squadra di Guardiola, che sblocca la gara con Alvarez ma viene raggiunta a sorpresa dagli ospiti con Ream. Poco male per il City, che si riporta avanti con Aké prima che si scateni l’uragano Haaland. Tripletta del norvegese, che si porta in vetta alla classifica cannonieri con 6 reti. Sorridono anche i Citizens, al comando della classifica in solitaria.