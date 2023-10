Premier League 2023/2024, cade il Chelsea: Brentford corsaro a Stamford Bridge

Il sabato della decima giornata di Premier League 2023/2024 si apre con la sorpresa di Stamford Bridge, dove il Chelsea cade tra le mura amiche per mano del Brentford che si impone per 2-0 superando anche i Blues in classifica. Quarta sconfitta in questo inizio di campionato per gli uomini di Mauricio Pochettino, la cui panchina potrebbe anche iniziare a traballare nelle prossime settimane. Il Chelsea si trova infatti in undicesima posizione, con la possibilità di scendere ulteriormente nelle prossime ore in base ai risultati degli altri match in programma.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH (VIDEO)

La cronaca – La partita inizia con un buon avvio del Chelsea, che macina gioco e al 9′ colpisce anche una clamorosa traversa con il tiro a giro di Madueke che avrebbe meritato miglior fortuna. Poco dopo ci provano ancora i Blues con Cucurella, che calcia al volo trovando la risposta del portiere ospite Flekken. Si gioca a una sola metà campo, il Brentford non costruisce nulla di pericoloso ma comunque i primi 45 minuti si chiudono a reti bianche sullo 0-0.

Al ritorno in campo gli ospiti iniziano a farsi vedere con il primo tiro in porta del match, che arriva al 50′ quando Sanchez risponde presente sulla conclusione di Janet. Passano pochi minuti e i problemi difensivi del Chelsea tornano attualissimi: al 58′ Pinnock, lasciato colpevolmente solo da Disasi, colpisce di testa per lo 0-1 che gela Stamford Bridge. Nei venti minuti successivi il Chelsea colleziona il 90% di possesso palla, senza però trovare idee e spazi per fare male agli avversari. Tanta voglia ma anche tanta confusione negli assalti finali, che ovviamente prestano il fianco alle ripartenze del Brentford: così al minuto 89 Sanchez salva su Yarmoluk, poi il portiere sale in area per cercare il pareggio e così al 95′ Mbeumo segna a porta vuota il più facile dei gol per lo 0-2 finale.