Serie B 2023/24: il Como frena il Catanzaro, 1-0 al Sinigaglia

Il Como frena il Catanzaro verso la corsa alla vetta, termina 1-0 al Sinigaglia. Un’ottima prestazione da parte dei padroni di casa, bene anche gli ospiti nella seconda frazione di gioco. Primo tempo che vede il vantaggio dei biancazzurri grazie alla rete firmata da Verdi al sesto minuto, su rigore. Un penalty concesso dopo un netto tocco di mano in area da parte di Katseris. Giallorossi che provano subito a reagire, bene Vandeputte, alla conclusione in diverse occasioni. Nella ripresa arriva pure il raddoppio con la rete di Cutrone, l’attaccante va a segno ma viene subito fischiato fuorigioco, poi confermato anche dal Var. Bene per gli ospiti anche Scognamillo che al 75esimo lascia partire un destro dalla distanza, bloccato però da Semper. Como che firma la quinta vittoria stagionale e sale in quinta posizione con 17 punti. Frena a quota 21 il club calabrese.