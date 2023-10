Highlights e gol Chelsea-Brentford 0-2, Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 16

Il video con highlights e gol di Chelsea-Brentford 0-2, match valevole per la decima giornata della Premier League 2023/2024. Pesante sconfitta interna per i Blues di Mauricio Pochettino, che a Stamford Bridge incappano nella quarta sconfitta di questo inizio di campionato. Pinnock porta avanti gli ospiti al 58′, il Chelsea non trova il pari e nel recupero si scopre dando il via al contropiede che porta al raddoppio di Mbeumo.

LA CRONACA DEL MATCH

GLI HIGHLIGHTS