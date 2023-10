Berrettini si separa da Santopadre, l’annuncio su Instagram

Matteo Berrettini si separa da Vincenzo Santopadre. Il tennista romano ha annunciato la separazione ufficiale dal suo storico coach, con cui ha trascorso 13 anni tra Challenger e Atp. Berrettini ha comunicato su Instagram la notizia, dopo aver confermato, ieri sempre sui social, di restare fuori per tutto il 2023 per prepararsi all’inizio di stagione 2024 a gennaio. Non ci sono ancora indiscrezioni su chi sarà il nuovo allenatore dell’attuale numero 89 della classifica ATP

