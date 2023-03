Premier League 2022/2023, rimonta folle dell’Arsenal: 3-2 al Bournemouth. Tottenham ko, Chelsea ok

Pomeriggio ricchissimo di gol ed emozioni nella ventiseiesima giornata della Premier League 2022/2023, con ben cinque match andati in scena alle 16:00 italiane. Tutti gli occhi erano sull’Emirates, dove la capolista Arsenal ha compiuto un’incredibile rimonta battendo 3-2 il Bournemouth conquistando così tre punti davvero pesanti nella corsa al titolo. I Gunners hanno infatti risposto così al Manchester City, che pochi minuti prima aveva battuto 2-0 il Newcastle.

Approccio orribile per gli uomini di Arteta, che vanno sotto al primo possesso: dormita difensiva e gol di Billing per l’1-0 del Bournemouth. L’Arsenal fatica a reagire e a rendersi pericoloso, conscio anche della posta in palio in questo finale di stagione che entra sempre più nel vivo. Intervallo senza scossoni e a inizio ripresa arriva addirittura il raddoppio ospite, firmato da Marcos Senesi con un colpo di testa. A questo punto la reazione nervosa dei padroni di casa arriva con veemenza e al 63′ ecco il 2-1 con Partey, che sugli sviluppi di un calcio piazzato si fa perdonare la disattenzione sul raddoppio avversario. A questo punto il Bournemouth si chiude troppo e al 70′ ecco il pareggio di White. Inerzia del match totalmente ribaltata, Saka colpisce il palo e l’assedio finale porta al gol-vittoria al minuto 98: lo segna Nelson con un gran tiro dal limite dell’area che trafigge Neto e scrive una pagina forse molto importante di questo campionato.

Nessuna rimonta invece per il Tottenham, sconfitto 1-0 in trasferta dal Wolverhampton. Ancora “orfani” di Antonio Conte e con Stellini in panchina, gli Spurs colpiscono due traverse clamorose tra fine primo tempo e inizio ripresa, ma con il passare dei minuti concedono diverse occasioni ai padroni di casa che alla fine passano al minuto 82. A firmare il gol decisivo è Traorè, che sfrutta una respinta centrale di Forster e anche con l’aiuto della traversa mette in rete il pallone che vale tre punti davvero importanti per i Wolves nella corsa alla salvezza.

Chi invece prova a rilanciarsi ma resta lontano dall’Europa è il Chelsea. Dopo due punti nelle ultime quattro di campionato, i Blues di Potter riescono a battere 1-0 il Leeds al termine di un match tiratissimo. Decisivo il gol di Fofana al 53′, ma la classifica è ancora desolante per i londinesi che restano ancora in decima posizione.

Negli altri match del pomeriggio, il Brighton travolge con un secco 4-0 il West Ham e prova a rilanciarsi per un piazzamento europeo. Gli uomini di Roberto De Zerbi danno spettacolo con il rigore di Mac Allister nel primo tempo e soprattutto con le reti di Veltman, Mitoma e Welbeck nella ripresa. Vittoria di misura invece per l’Aston Villa, che piega il Crystal Palace per 1-0 grazie all’autogol di Andersen al 27′. Nella ripresa il tentativo di rimonta ospite viene ostacolato anche dall’ingenuità di Doucoure, che si becca due ammonizioni in cinque minuti e lascia così i suoi in 10 per circa mezz’ora.